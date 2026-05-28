Ещенко ответил, какие позиции необходимо усилить "Спартаку"

Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, какие позиции следует усилить красно-белым.
По словам Ещенко, "Спартаку" нужно приобрести основных футболистов в защиту и атаку.

- В новом сезоне "Спартаку" надо будет опять усиливаться и брать новых игроков. "Зенит" и "Краснодар" имеют сыгранные составы.
"Спартаку", естественно, нужны люди в защите и атаке, которые будут играть в старте, - цитирует Ещенко "Чемпионат".

По итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 52 очка в 30 встречах - красно-белые отстали от столичного "Локомотива", завоевавшего бронзовые медали, на один балл.

Напомним, что команда Хуана Карседо таже стала обладателем Кубка России - в Суперфинале турнира красно-белые одержали победу над "Краснодаром" со счетом 1:1 (4:3 - пен.).

