Титов: теперь ждем от "Спартака" Суперкубок и чемпионство

- Уверен, что все болельщики получили удовольствие. И наконец-то это случилось.
Теперь ждём Суперкубок, а дальше — чемпионство. Нужно всем сделать выводы и двигаться дальше, - приводит слова Титова "Чемпионат".
В Суперфинале Кубка России московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Забитыми мячами в основное время матча отметились Пабло Солари и Дуглас Аугусто.
По итогам сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отстав от московского "Локомотива", завоевавшего бронзовые медали, на один балл.