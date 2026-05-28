Титов: теперь ждем от "Спартака" Суперкубок и чемпионство

Экс-капитан "Спартака" Егор Титов высказался о победе красно-белых в Кубке России.
По словам Титова, он уверен, что болельщики получили удовольствие от матча, и теперь ожидает от "Спартака" победу в Суперкубке и чемпионство.

- Уверен, что все болельщики получили удовольствие. И наконец-то это случилось.
Теперь ждём Суперкубок, а дальше — чемпионство. Нужно всем сделать выводы и двигаться дальше, - приводит слова Титова "Чемпионат".

В Суперфинале Кубка России московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Забитыми мячами в основное время матча отметились Пабло Солари и Дуглас Аугусто.

По итогам сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отстав от московского "Локомотива", завоевавшего бронзовые медали, на один балл.

