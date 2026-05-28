Ташуев: перед "Енисеем" всегда стоит задача выйти в РПЛ

Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев высказался о задаче команды.
Фото: ФК "Енисей"
По словам Ташуева, "Енисей" всегда нацелен на выход в РПЛ.

- Задача выйти в РПЛ всегда стоит перед "Енисеем". Я чувствую поддержку от руководства клуба.

У нас есть возможность усилить состав летом и добиться лучших результатов, - приводит слова Ташуева Metaratings.

По итогам сезона-2025/26 красноярский "Енисей" занял шестое место в турнирной таблице Первой Лиги, набрав 49 баллов в 34 встречах. Напрямую в РПЛ вышли московская "Родина" и воронежский "Факел", екатеринбургский "Урал" и волгоградский "Ротор" уступили в стыковых матчах и остались в Первой Лиге.

Напомним, что Сергей Ташуев является главным тренером красноярцев с декабря 2025 года.

