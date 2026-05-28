Пирло: Сафонов вполне заслужил первый номер в "ПСЖ"

- Видел. Он хорошо играл и вполне заслужил первый номер.
Но если они купят кого-то еще, все может измениться, - приводит слова Пирло "РБ Спорт".
В текущем сезоне Матвей Сафонов вышел на поле в составе "ПСЖ" в 26 встречах во всех турнирах, пропустил 27 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 матчах. Контракт 27-летнего голкипера с парижанами рассчитан до лета 2029 года.
По итогам текущего сезона российский голкипер стал чемпионом Франции в составе парижан. Также "ПСЖ" предстоит сыграть с лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов УЕФА.