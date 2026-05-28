Пирло оценил игру российского футболиста: может стать хорошим игроком

- У всех футболистов из любой точки мира есть возможность вырасти и стать великими.
У Батракова есть качества, он может стать хорошим игроком, - приводит слова Пирло "РБ Спорт".
В сезоне-2025/26 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 28 миллионов евро, его контракт со столичным клубом рассчитан до конца июня 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что французский "ПСЖ" заинтересован в приобретении россиянина, сообщалось, что уже летом парижане могут сделать предложение по трансферу Батракова.