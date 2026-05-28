Главный тренер "Спартака" Карседо: у этой команды есть потенциал для больших свершений

- Мы возьмём несколько выходных, потому что, я думаю, они нам нужны, а затем начнём предсезонную подготовку, как это делает любой тренер, рассматривая потенциальных новых игроков и думая, какие улучшения мы можем внедрить.
Я думаю, с несколькими корректировками у этой команды есть потенциал для больших свершений, - цитирует Карседо Marca.
Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе". Под руководством испанского специалиста красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также завоевали Кубок России, одержав победу в Суперфинале над "Краснодаром".
а до этого более десяти лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.