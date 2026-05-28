Актер Назаров - о работе Карседо: имеем право рассчитывать на чемпионство

Известный актер Дмитрий Назаров оценил работу Хуана Карседо в "Спартаке".
По словам Назарова, Карседо - молодец, с ним "Спартак" может рассчитывать на чемпионство.

- Карседо — большой молодец. Стало очевидно: если ничего не случится, имеем право рассчитывать на чемпионство в следующем сезоне, - приводит слова Назарова Sport24.

Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе". Под руководством испанского специалиста красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также завоевали Кубок России, одержав победу в Суперфинале над "Краснодаром".

