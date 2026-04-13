Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
17:15
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
19:45
РодинаНе начат

Защитник "Ростова" высказался о ничьей со "Спартаком"

Защитник "Ростова" Виктор Мелехин высказался о ничьей со "Спартаком" в 24 туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Мелехина, в первом тайме ростовчане были лучше красно-белых, но ничья - закономерный результат.

- Хорошая игра, я считаю.
С мячом были достаточно большое количество времени, думаю, в первом тайме по игре были лучше соперника. Но ничья — закономерный результат, потому что у обеих команд были моменты.

И мы могли забить — у Шамонина был момент, и нам могли забить, - цитирует Мелехина "РБ Спорт".

Вчера, 12 апреля, "Ростов" на домашнем стадионе сыграл вничью с московским "Спартаком" в матче 24 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1, забитыми мячами отметился Роман Зобнин и Мохаммад Мохеби (пенальти).

По итогам 24 сыгранных туров ростовчане располагаются на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками. Красно-белые занимают шестое место в таблице с 42 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится