Защитник "Ростова" высказался о ничьей со "Спартаком"

- Хорошая игра, я считаю.
С мячом были достаточно большое количество времени, думаю, в первом тайме по игре были лучше соперника. Но ничья — закономерный результат, потому что у обеих команд были моменты.
И мы могли забить — у Шамонина был момент, и нам могли забить, - цитирует Мелехина "РБ Спорт".
Вчера, 12 апреля, "Ростов" на домашнем стадионе сыграл вничью с московским "Спартаком" в матче 24 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1, забитыми мячами отметился Роман Зобнин и Мохаммад Мохеби (пенальти).
По итогам 24 сыгранных туров ростовчане располагаются на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками. Красно-белые занимают шестое место в таблице с 42 баллами в своем активе.