Кахигао: абсурдно, что Израиль не находится под санкциями, а Россия находится

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао высказался об отстранении российских сборных и клубов от международных турниров.
Фото: ФК "Спартак"
"Произошли изменения, и мне сказали, что это приближается, но мы не знаем, будет ли это в следующем сезоне или в последующем. Абсурдно, что такие страны, как Израиль, не находятся под санкциями, в то время как Россия находится", - сказал Кахигао Marca.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидами ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

Ранее США и Израиль начали военную операцию на территории Ирана. Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказывался о возможном отказе от участия сборной на ЧМ-2026 из-за текущей ситуации.

