Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Египет
21:00
РоссияНе начат

Экс-игрок "Локомотива": думаю, Батраков не перейдёт в "ПСЖ"

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив"
Дмитрий Тарасов заявил, что Алексей Батраков не совсем готов играть за "ПСЖ".

"Я в принципе верю во многие вещи. У нас в целом может быть всё что угодно. Но думаю, что Батраков не перейдёт в "ПСЖ". Мне кажется, он ещё не совсем готов.
Но это уже нужно ему вопрос задавать: готов он или нет. Если реально будет конкретное предложение, то я бы уходил и пробовал! Вернуться всегда успеет", - сказал Тарасов Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация, что французский "ПСЖ" заинтересован в трансфере футболиста.

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится