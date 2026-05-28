Экс-игрок "Локомотива": думаю, Батраков не перейдёт в "ПСЖ"

"Я в принципе верю во многие вещи. У нас в целом может быть всё что угодно. Но думаю, что Батраков не перейдёт в "ПСЖ". Мне кажется, он ещё не совсем готов.Но это уже нужно ему вопрос задавать: готов он или нет. Если реально будет конкретное предложение, то я бы уходил и пробовал! Вернуться всегда успеет", - сказал Тарасов Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация, что французский "ПСЖ" заинтересован в трансфере футболиста.
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.