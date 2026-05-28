Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Египет
21:00
РоссияНе начат

Игрок "Балтики" - о переходе Андраде в "Зенит": заслужил шанс

Футболист "Балтики" Максим Петров высказался о переходе Кевина Андраде в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
Максим Петров заявил, что Кевин Андраде проявит себя еще на более высоком уровне.

"Андраде - топ-защитник, это потеря для "Балтики" однозначно. Но у нас всё равно есть хороший подбор футболистов, способный его заменить.

Кевин этот шанс заслужил. Уверен, он себя проявит на ещё более высоком уровне", - сказал Петров "Советскому спорту".

23 мая пресс-служба петербургского "Зенита" объявила о переходе Кевина Андраде. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2031 года.

В текущем сезоне за "Балтику" футболист провел 32 матча и забил 1 гол. Трансферная стоимость защитника по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится