Игрок "Балтики" - о переходе Андраде в "Зенит": заслужил шанс

"Андраде - топ-защитник, это потеря для "Балтики" однозначно. Но у нас всё равно есть хороший подбор футболистов, способный его заменить.
Кевин этот шанс заслужил. Уверен, он себя проявит на ещё более высоком уровне", - сказал Петров "Советскому спорту".
23 мая пресс-служба петербургского "Зенита" объявила о переходе Кевина Андраде. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2031 года.
В текущем сезоне за "Балтику" футболист провел 32 матча и забил 1 гол. Трансферная стоимость защитника по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.