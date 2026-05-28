Экс-тренер "Спартака" высказался о возможном уходе Барко из клуба

"Если Барко захочет уехать на родину, то его надо отпустить. Понятно, что он был лидером и в прошлом сезоне, и в этом.
Если его отпустят, то замену ему найти попытаются. В той же Аргентине или Бразилии много хороших футболистов. "Спартак" не пропадёт, если Барко уйдёт", - сказал Тарханов "Советскому спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Индепендьенте" заинтересован в трансфере футболиста.
Эсекьель Барко выступает в составе московского "Спартака" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 37 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.