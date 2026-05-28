Карседо: в верхней части таблицы Ла Лиги "Спартак" был бы конкурентоспособен

"Думаю, в верхней части таблицы Ла Лиги мы могли бы быть вполне конкурентоспособны, уровень здесь действительно высокий.У четырех-пяти ведущих клубов, таких как "Зенит", "Краснодар", ЦСКА, есть серьезные финансовые возможности…" - сказал Карседо Marca.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Выше красно-белых расположились "Локомотив", "Краснодар" и "Зенит".
Хуан Карлос Карседо стал главным тренером "Спартака" в начале января 2026 года. Ранее он являлся ассистентом в испанских "Севилье", "Валенсии", "Альмерии", а также был наставником "Реал Сарагосы".