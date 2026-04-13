КДК рассмотрит удаление Черникова в матче с "Динамо"

КДК РФС рассмотрит удаление футболиста Александра Черникова в матче против "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
Об этом сообщает пресс-служба РФС. Сообщается, что футболист приглашен на заседание, которое состоится 17 апреля.

8 апреля состоялся первый матч в рамках финала Пути РПЛ Кубка России между московским "Динамо" и "Краснодаром". Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

В конце второго тайма футболист "быков" Александр Черников получил красную карточку за удар ладонью по лицу игроку бело-голубых Хуану Касересу.

