Об этом сообщает пресс-служба РФС. Сообщается, что футболист приглашен на заседание, которое состоится 17 апреля.
8 апреля состоялся первый матч в рамках финала Пути РПЛ Кубка России между московским "Динамо" и "Краснодаром". Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.
В конце второго тайма футболист "быков" Александр Черников получил красную карточку за удар ладонью по лицу игроку бело-голубых Хуану Касересу.
КДК рассмотрит удаление Черникова в матче с "Динамо"
Фото: ФК "Краснодар"