Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается ввести новый лимит на иностранных футболистов: не более 12 игроков - в заявке, 7 - одновременно на поле. Изменения должны вступить в силу с 1 июля 2026 года.
На данный момент клубы Российской Премьер-Лиги могут включать в заявку 13 легионеров, 8 из них могут находиться на поле одновременно.
В текущем сезоне чемпионата России первое место занимает "Краснодар", набрав 53 очка в 24-х матчах. На второй строчке располагается петербургский "Зенит" с 44 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (45 очков).
Минспорт РФ опубликовал проект нового лимита на легионеров в РПЛ
Министерство спорта РФ опубликовало проект об изменении лимита на легионеров в РПЛ.
