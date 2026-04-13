Представитель Евсеева: он намного лучше Моуринью

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы главного тренера "Динамо" Мх Вадима Евсеева, высказался о российском специалисте.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Владимир Кузьмичев заявил, что Вадим Евсеев является квалифицированным тренером, а также ярким и неординарным человеком.

"Считаю, что Евсеев намного лучше Моуринью. Вопрос ближайшего времени, когда его талант и профессионализм будут признаны.
Вадим Валентинович - квалифицированный тренер, яркий, неординарный человек. Думаю, в нашем футболе не хватает таких личностей", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".

Вадим Евсеев является главным тренером махачкалинского "Динамо" с конца декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 8 матчей, одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.

