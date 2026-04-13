Михаил Дегтярев заявил, что у России есть шанс восстановить и усилить отечественную футбольную школу за счет лимита на легионеров.
"У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров", - сказал Дегтярев "Матч ТВ".
Сегодня, 13 апреля, Министерство спорта РФ опубликовало проект об изменении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге с 1 июля 2026 года. Согласно документу, в заявке могут находиться не более 12 иностранных футболистов, одновременно на поле могут присутствовать не более 7 легионеров.
Действующим чемпионом России является "Краснодар".
Министр спорта РФ высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"