"Позорный пенальти". Экс-игрок "Зенита" - о судействе в матче ЦСКА - "Сочи"

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о судействе в матче ЦСКА - "Сочи".
Фото: ФК ЦСКА
Алексей Гасилин заявил, что не хочет видеть подобные пенальти в футболе.

"Это позорный пенальти. Когда два игрока смотрят на мяч, идут в борьбу, а затем один другому на маленьком клочке земли наступает на ногу… Никогда за такое не давали пенальти. Не хочу такое видеть в футболе", - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 12 апреля, состоялся матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и "Сочи". Встреча проходила на "ВЭБ Арене". Подопечные Фабио Челестини потерпели поражение со счетом 0:1.

В начале первого тайма главный арбитр назначил пенальти в ворота "армейцев" за фол Жоао Виктора на Вячеславе Литвинове.

