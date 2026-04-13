В Португалии ответили, возможен ли матч со сборной России в этом году

Руководитель отдела коммуникаций и советник президента Федерации футбола Португалии Рикарду Куарежма высказался о возможном матче против сборной России.
Фото: Getty Images
Рикарду Куарежма заявил, что у сборной Португалии нет мест для игры с Россией в этом году.

"В июне у нас уже запланировано два товарищеских матча, места для еще одной игры нет. Что касается осени, то матч с Россией невозможен - у сборной Португалии стартует отбор к Евро. Наш график матчей на этот год заполнен", - сказал Куарежма Sport24.

Национальная команда Португалии находится на 6-м месте в рейтинге сборных ФИФА. Подопечные Валерия Карпина располагаются на 36-й строчке в этом списке.

Напомним, российские клубы и сборная отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

