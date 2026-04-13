Сенников назвал более подходящий клуб для Батракова, чем "ПСЖ"

"Думаю, перейти в какой-то супер-клуб и сидеть на скамейке он не хочет в 21 год. Поэтому, если выбирать между "ПСЖ" и "Порту", то "Порту", как по мне, более реальный и подходящий вариант, чем "ПСЖ". Там он наверняка сможет как-то лучше себя проявить", - сказал Сенников Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация, что французский "ПСЖ" заинтересован в трансфере Алексея Батракова.
Российский футболист является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел за "железнодорожников" 31 матч, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.