Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 1 0 1
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
3 - 0 3 0
ЧелябинскЗавершен
Торпедо
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен

В "Динамо" Мх уверены, что у Евсеева больше не будет нецензурных интервью

Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов отреагировал на штраф главного тренера команды Вадима Евсеева на нецензурную брань.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Думаю, что это произошло в последний раз. Я в это верю. Поговрили ли с Евсеевым? Он же не маленький мальчик — сам все понимает. Я уверен, что в дальнейшем все будет нормально", - цитирует Газизова "СЭ".

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение о штрафе в 100 тысяч рублей главному тренеру махачкалинского "Динамо" за нецензурные выражения в послематчевом флеш-интервью по итогам матча 24-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1). Такой же штраф Евсеев заплатил за аналогичное нарушение в 23-м туре чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится