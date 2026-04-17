В "Динамо" Мх уверены, что у Евсеева больше не будет нецензурных интервью

"Думаю, что это произошло в последний раз. Я в это верю. Поговрили ли с Евсеевым? Он же не маленький мальчик — сам все понимает. Я уверен, что в дальнейшем все будет нормально", - цитирует Газизова "СЭ".
Ранее контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение о штрафе в 100 тысяч рублей главному тренеру махачкалинского "Динамо" за нецензурные выражения в послематчевом флеш-интервью по итогам матча 24-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1). Такой же штраф Евсеев заплатил за аналогичное нарушение в 23-м туре чемпионата России.