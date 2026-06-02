Мостовой - о Мусаеве: кто-то футбол заслужил своей работой, а кто-то попал в футбол волею судьбы

- То, что Мурад Мусаев — нефутбольный человек, не значит, что он плохой. Так же, как и Леонид Слуцкий, Михаил Галактионов, Гильермо Абаскаль. Я с ними не знаком лично, но допускаю, что они вполне нормальные люди.
Просто кто-то футбол заслужил своей работой, а кто-то попал в футбол волею судьбы. Вот и все. Больше мне комментировать слова Мурада никак не хочется, - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что ранее главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в интервью ответил на слова Александра Мостового о том, что он нефутбольный человек, фразой: "Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем".
Под руководством Мусаева краснодарцы становились чемпионами России по итогам сезона-2024/25, по итогам завершившегося сезона "быки" завоевали серебряные медали Российской Премьер-Лиги, а чемпионом в седьмой раз за последние восемь лет стал петербургский "Зенит".