Голкипер "Зенита": победа "ПСЖ" в ЛЧ важна для всей России

Голкипер "Зенита" Денис Адамов высказался о победе "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Фото: Lars Baron/?Getty Images
По словам Адамова, победа "ПСЖ" и Сафонова в финале ЛЧ важна для всей России.

- Победа в ЛЧ — это не только для Матвея, но и для всей страны хорошо. Матвей всегда трудился и много работал, его я тоже почти с детства знаю.

Финал смотрел, получилось только второй тайм. Не представлял себя на месте Матвея, у каждого свой путь, - приводит слова Адамова "РБ Спорт".

В финале Лиги чемпионов УЕФА французский "ПСЖ" одержал победу над лондонским "Арсеналом" со счетом 1:1 (4:3 - пен.), встреча состоялась в Будапеште. Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за парижан, вышел на поле с первых минут и провел весь матч.

Напомним, что ранее Сафонов был игроком "Краснодара", воспитанником которого он является. В составе "ПСЖ" россиянин за два года завоевал восемь трофеев, в том числе - два чемпионства в национальном первенстве Франции.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится