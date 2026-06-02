Голкипер "Зенита": победа "ПСЖ" в ЛЧ важна для всей России

- Победа в ЛЧ — это не только для Матвея, но и для всей страны хорошо. Матвей всегда трудился и много работал, его я тоже почти с детства знаю.
Финал смотрел, получилось только второй тайм. Не представлял себя на месте Матвея, у каждого свой путь, - приводит слова Адамова "РБ Спорт".
В финале Лиги чемпионов УЕФА французский "ПСЖ" одержал победу над лондонским "Арсеналом" со счетом 1:1 (4:3 - пен.), встреча состоялась в Будапеште. Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за парижан, вышел на поле с первых минут и провел весь матч.
Напомним, что ранее Сафонов был игроком "Краснодара", воспитанником которого он является. В составе "ПСЖ" россиянин за два года завоевал восемь трофеев, в том числе - два чемпионства в национальном первенстве Франции.