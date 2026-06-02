Агент Риеры: интерес к Альберту из РПЛ есть

Агент Альберта Риеры Энди Бара высказался о возможном назначении специалиста в российский клуб.
Фото: Getty Images
По словам Бары, Риера отказывается работать в России из-за отсутствия еврокубков.

- Альберт не рассматривает Россию в качестве работы на данный момент. Интерес оттуда есть, но он отказывается ехать в РПЛ, и на данный момент рассматривает только европейские лиги.

Риера готов работать в России только при условии, что российские клубы будут играть в еврокубках, - приводит слова агента Sport24.

Альберт Риера в сезоне-2025/26 был главным тренером словенского "Целе", а во второй части - немецкого "Айнтрахта". В мае испанец покинул немецкий клуб, проработав в нем три месяца. Ранее Риера занимал аналогичный пост в "Бордо", "Олимпии" и был ассистентом главного тренера в турецком "Галатасарае".

Зимой сообщалось, что интерес к специалисту проявляет московский "Спартак", однако по итогу красно-белых возглавил испанец Хуан Карседо, ранее работавший в кипрском "Пафосе".

