Мусаев назвал лучшего игрока сезона в РПЛ

- Эксперты, тренеры в один голос называют Кордобу лучшим игроком прошлого сезона? Конечно, 100%. Во-первых, он лучший бомбардир. Но Кордобу неправильно оценивать только по голам. Посмотрите, сколько черновой работы он проделывает, сколько мячей сохраняет и как часто мы выходим из обороны через него.
Думаю, по количеству единоборств Джон вообще первый в лиге. Люди порой на плечах у Кордобы проводят большую часть матча. Всё это в комплексе с 17 голами и пятью ассистами делает его MVP сезона, - цитирует Мусаева "Чемпионат".
В сезоне-2025/26 Джон Кордоба провел за "Краснодар" в Российской Премьер-Лиге 28 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 6 голевых передач. По итогам сезона колумбийский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, обогнав ближайшего преследователя - Алексея Батракова, на четыре забитых мяча. По итогам сезона-2024/25 форвард был признан лучшим игроком РПЛ.
Контракт 33-летнего форварда с южанами рассчитан до лета 2027 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в 10 миллионов евро. Напомним, что по итогам завершившегося сезона команда Мурада Мусаева завоевала серебряные медали чемпионата России, а также уступила в Суперфинале Кубка страны московскому "Спартаку" со счетом 1:1 (3:4 - пен.).