Тюкавин - о матче с Буркина-Фасо: надеюсь, что сыграю в старте

Форвард сборной России Константин Тюкавин высказался об ожиданиях от матча с Буркина-Фасо.
Фото: РФС
По словам Тюкавина, он надеется, что выйдет в стартовом составе в матче с Буркина-Фасо.

- Была хорошая игра. Египет — не самая слабая сборная. Вы сами видели, как они работали с мячом. Мы им уступили, но где-то могли сыграть по-другому.
Надеюсь, меня можно ждать в старте с Буркина-Фасо. Это от тренера зависит, - цитирует Тюкавина "Чемпионат".

Напомним, что национальная команда России уступила на выезде сборной Египта в товарищеском матче со счетом 0:1. Встреча состоялась в Каире, автором единственного забитого мяча стал Мостафа Абдельрауф.

5 июня подопечные Валерия Карпина сыграют с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9-го числа проведут товарищескую встречу с Тринидад и Тобаго в Калининграде.

