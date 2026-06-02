Губерниев назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2026

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какую сборную он будет поддерживать на ЧМ-2026.

Фото: Global Look Press





- На ЧМ-26 буду болеть за сборную Узбекистана. Бака, бака, бань, дор-ойнань, если упадешь — не плачь, а встань.

Это мой прекрасный девиз вместе с группой "Ялла" и моей любимой певицей Натальей Нурмухамедовой. Я с детства за узбекский спорт, музыку и футбол! - приводит слова Губерниева



Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля и пройдет в трех странах - Мексике, США и Канаде. Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.



Национальная команда Узбекистана сыграет в группе K, в этот квартет также попала Португалия, Колумбия и Демократическая Республика Конго. По словам Губерниева, он будет болеть за сборную Узбекистана на ЧМ-2026.Это мой прекрасный девиз вместе с группой "Ялла" и моей любимой певицей Натальей Нурмухамедовой. Я с детства за узбекский спорт, музыку и футбол! - приводит слова Губерниева "Матч ТВ" Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля и пройдет в трех странах - Мексике, США и Канаде. Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.Национальная команда Узбекистана сыграет в группе K, в этот квартет также попала Португалия, Колумбия и Демократическая Республика Конго.