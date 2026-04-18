"Оренбург" - "Локомотив": где и когда смотреть матч 25-го тура РПЛ

Сегодня, 18 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и московским "Локомотивом". Встреча пройдет на стадионе "Газовик". Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет прямую трансляцию этого матча.
На данный момент "Оренбург" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 24-х матчах. "Локомотив" располагается на 3-й строчке с 45 баллами в своем активе.