Зобнин: работая с Тедеско, понял, каким должен быть настоящий тренер

"Да, он был молод, но быстро показал себя как суперпсихолог, обученный тренер высокого уровня. Игроки четко понимали, что нужно делать на футбольном поле.
Работая с Доменико, понял, каким должен быть настоящий тренер в плане общения с игроками, подбора упражнений и прочего", - сказал Зобнин официальному сайту "Спартака".
Доменико Тедеско являлся главным тренером московского "Спартака" с октября 2019 года по июнь 2021 года. Всего под его руководством команда провела 54 матча, одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений во всех турнирах.
На данный момент итальянский специалист возглавляет турецкий "Фенербахче".