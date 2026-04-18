Зобнин: работая с Тедеско, понял, каким должен быть настоящий тренер

Футболист "Спартака" Роман Зобнин высказался об экс-наставнике команды Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
Футболист заявил, что Доменико Тедеско является обученным тренером высокого уровня.

"Да, он был молод, но быстро показал себя как суперпсихолог, обученный тренер высокого уровня. Игроки четко понимали, что нужно делать на футбольном поле.

Работая с Доменико, понял, каким должен быть настоящий тренер в плане общения с игроками, подбора упражнений и прочего", - сказал Зобнин официальному сайту "Спартака".

Доменико Тедеско являлся главным тренером московского "Спартака" с октября 2019 года по июнь 2021 года. Всего под его руководством команда провела 54 матча, одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений во всех турнирах.

На данный момент итальянский специалист возглавляет турецкий "Фенербахче".

