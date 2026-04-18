Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
ЛокомотивЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЦСКАЗавершен
Рубин
1 - 1 1 1
АкронЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
РоторЗавершен
Сокол
0 - 3 0 3
УралЗавершен
Уфа
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Чайка
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Волга УлЗавершен
Нефтехимик
3 - 1 3 1
Спартак КостромаЗавершен

Главный тренер "Рубина" раскритиковал судей после матча с "Акроном"

Франк Артига прокомментировал ничью "Рубина" в матче с "Акроном" и высказался о работе арбитра.
Фото: ФК "Рубин"
Наставник казанской команды выразил недовольство тем, что арбитры не назначили пенальти за фол на Илье Рожкове.

- Для меня невероятно, что шесть человек, которые отвечают за то, чтобы всё было в рамках правил на поле, не заметили того пенальти. При наличии VAR - это просто невероятно. Главными действующими лицами на поле должны быть футболисты, а не судьи, - цитирует Артигу "Матч ТВ".

Казанская команда имеет в активе 35 очков и располагается на седьмой позиции в таблице российского чемпионата. "Акрон" идёт ниже - у команды 23 очка и 13-е место.

В следующем туре команда Артиги проведёт гостевой поединок против со столичным "Динамо", игра запланирована на 22 апреля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится