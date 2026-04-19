Экс-игрок сборной России ответил, сможет ли "Балтика" набрать очки в матче с "Краснодаром"

- В этом матче будет большое давление на футболистов "Балтики": наверное, все уже ждут спада у команды. Тем не менее она очень длинный отрезок проходит на одном хорошем уровне.
"Краснодару" придется трудно, но всё же думаю, "Балтика" не сможет взять очки, - цитирует Граната "Матч ТВ".
В 25 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на домашнем стадионе сыграет с калининградской "Балтикой" - встреча состоится в воскресенье, 19 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
После 24 сыгранных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 53 набранными очками. Команда Андрея Талалаева на данный момент располагается на четвертой строчке в таблице с 44 баллами в своем активе.