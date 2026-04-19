Кечинов: Умяров является одним из лидеров команды

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов оценил игру полузащитника красно-белых Наиля Умярова.
Фото: ФК "Спартак"
"Хотелось бы, чтобы Умяров в будущем стал капитаном "Спартака".
Это российский футболист, сейчас он является одним из лидеров команды. Умяров играет очень уверенно в середине поля", - сказал Кечинов "Чемпионату".

Наиль Умяров выступает за московский "Спартак" с 2019 года. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в 24 матчах РПЛ, отдав 3 голевые передачи.

В воскресенье, 19 апреля, московский "Спартак" сыграет против грозненского "Ахмата" в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

