Непомнящий: только "Балтика" может приостановить это поступательное движение "Краснодара"

"Только "Балтика" может приостановить это поступательное движение "Краснодара".Они неуступчивы, и я не вижу нюансов, за счёт которых они не смогли бы закрыть Кордобу и фланги "Краснодара", - сказал Непомнящий "Чемпионату".
В 25 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на домашнем стадионе сыграет с калининградской "Балтикой" - встреча состоится в воскресенье, 19 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
После 24 сыгранных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 53 набранными очками. Команда Андрея Талалаева на данный момент располагается на четвертой строчке в таблице с 44 баллами в своем активе.