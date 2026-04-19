Непомнящий: только "Балтика" может приостановить это поступательное движение "Краснодара"

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Балтикой".

После 24 сыгранных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 53 набранными очками. Команда Андрея Талалаева на данный момент располагается на четвертой строчке в таблице с 44 баллами в своем активе. Они неуступчивы, и я не вижу нюансов, за счёт которых они не смогли бы закрыть Кордобу и фланги "Краснодара", - сказал Непомнящий " Чемпионату ".В 25 туре Российской Премьер-Лиги " Краснодар " на домашнем стадионе сыграет с калининградской "Балтикой" - встреча состоится в воскресенье, 19 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.После 24 сыгранных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 53 набранными очками. Команда Андрея Талалаева на данный момент располагается на четвертой строчке в таблице с 44 баллами в своем активе.

