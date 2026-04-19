Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Спартак
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
БалтикаНе начат

Экс-вратарь ЦСКА Новиков заявил, что клубу нужно делать выводы по Челестини

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков раскритиковал игру армейцев в последних матчах, а также работу Фабио Челестини на посту главного тренера команды.
Фото: ПФК ЦСКА
В 25 туре ЦСКА на выезде сыграл вничью 1:1 с "Крыльями Советов", туром ранее команда уступила дома "Сочи" со счётом 0:1.

"Надеялся, что ЦСКА будет бороться за первое место. Потом была надежда, что команда поборется за тройку. Сейчас оптимизм тает. Команда потеряла столько очков, поражения, невыразительная игра. Ситуация очень тяжёлая.

Возможно, Челестини не будет главным тренером ЦСКА в следующем сезоне. Вторая часть чемпионата ни в какие ворота не лезет. Надо делать выводы. Посмотрим, какое решение примет руководство клуба", — отметил Новиков в беседе с "Советским спортом".

На данный момент ЦСКА с 43 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, но может опуститься ниже, если свой матч 25 тура выиграет "Спартак" (6-е место, 42 очка).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится