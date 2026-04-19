Экс-вратарь ЦСКА Новиков заявил, что клубу нужно делать выводы по Челестини

"Надеялся, что ЦСКА будет бороться за первое место. Потом была надежда, что команда поборется за тройку. Сейчас оптимизм тает. Команда потеряла столько очков, поражения, невыразительная игра. Ситуация очень тяжёлая.
Возможно, Челестини не будет главным тренером ЦСКА в следующем сезоне. Вторая часть чемпионата ни в какие ворота не лезет. Надо делать выводы. Посмотрим, какое решение примет руководство клуба", — отметил Новиков в беседе с "Советским спортом".
На данный момент ЦСКА с 43 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, но может опуститься ниже, если свой матч 25 тура выиграет "Спартак" (6-е место, 42 очка).