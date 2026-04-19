Гендиректор "Ахмата" рассказал, чего ждёт от встречи клубов РПЛ с Дегтярёвым

"Если нас пригласили, значит, нас хотят услышать. Моё мнение по лимиту не поменялось.
Если им это интересно, мы будем пытаться убедить, что не нужно сокращать лимит на легионеров", — отметил Айдамиров в беседе со "Спорт-Экспрессом".
13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге. Там отмечается, что, начиная с сезона 2026/2027, клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле можно будет выпускать не более 7 иностранных игроков.