Гендиректор "Ахмата" рассказал, чего ждёт от встречи клубов РПЛ с Дегтярёвым

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров поделился ожиданиями от встречи представителей клубов Российской Премьер-Лиги с министром спорта Михаилом Дегтярёвым.

Айдамиров отметил, что его мнение по ужесточению лимита на легионеров не изменилось."Если нас пригласили, значит, нас хотят услышать. Моё мнение по лимиту не поменялось.13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге. Там отмечается, что, начиная с сезона 2026/2027, клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле можно будет выпускать не более 7 иностранных игроков.