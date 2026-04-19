Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Спартак
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
БалтикаНе начат

Гендиректор "Ахмата" рассказал, чего ждёт от встречи клубов РПЛ с Дегтярёвым

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров поделился ожиданиями от встречи представителей клубов Российской Премьер-Лиги с министром спорта Михаилом Дегтярёвым.
Фото: ФК "Ахмат"
Айдамиров отметил, что его мнение по ужесточению лимита на легионеров не изменилось.

"Если нас пригласили, значит, нас хотят услышать. Моё мнение по лимиту не поменялось.

Если им это интересно, мы будем пытаться убедить, что не нужно сокращать лимит на легионеров", — отметил Айдамиров в беседе со "Спорт-Экспрессом".

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге. Там отмечается, что, начиная с сезона 2026/2027, клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле можно будет выпускать не более 7 иностранных игроков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится