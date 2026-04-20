Попов раскритиковал российского тренера: ведёт себя как первоклассник

Бывший игрок "Рубина" Алексей Попов высказался о поведении главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Алексей Попов заявил, что в публичных выступлениях для зрителей должна быть какая-то этика.

"Это безобразие какое-то. Какая-то должна быть этика. Профессионал выступает публично для зрителей. Ты должен дать правильный комментарий.

Вы представляете элиту российского футбола, значит, вы сами должны быть элитой во всех смыслах этого слова. А так Евсеев ведёт себя как первоклассник", - сказал Попов "Советскому спорту".

Вадим Евсеев является главным тренером махачкалинского "Динамо" с конца декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 9 матчей, одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения во всех турнирах. Соглашение клуба с российским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.

Ранее Евсеев был дважды оштрафован КДК РФС за нецензурные высказывания в послематчевых интервью.

