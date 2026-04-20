Попов раскритиковал российского тренера: ведёт себя как первоклассник

"Это безобразие какое-то. Какая-то должна быть этика. Профессионал выступает публично для зрителей. Ты должен дать правильный комментарий.
Вы представляете элиту российского футбола, значит, вы сами должны быть элитой во всех смыслах этого слова. А так Евсеев ведёт себя как первоклассник", - сказал Попов "Советскому спорту".
Вадим Евсеев является главным тренером махачкалинского "Динамо" с конца декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 9 матчей, одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения во всех турнирах. Соглашение клуба с российским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.
Ранее Евсеев был дважды оштрафован КДК РФС за нецензурные высказывания в послематчевых интервью.