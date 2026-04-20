Матчи Скрыть

Объявлена бригада арбитров на матч "Спартак" - "Краснодар"

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч 26-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Краснодаром".
Фото: РФС
В четверг, 23 апреля, состоится матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Главным арбитром игры назначен Артем Чистяков, его помощниками станут Андрей Образко и Алексей Ширяев. Судья ВАР - Павел Шадыханов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится