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Пивоваров ответил на вопрос о возможном уходе Тюкавина в "Зенит"

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможном переходе Константина Тюкавина в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Пивоварова, предложений по Тюкавину не было, и он надеется, что форвард останется в "Динамо".

- Никакого предложения не было. Планов продать Тюкавина у нас нет. Мы об этом постоянно говорили. У Кости долгосрочный контракт.

Он игрок "Динамо", хочет быть футболистом нашего клуба. Очень надеюсь, что будет выступать за "Динамо", - приводит слова Пивоварова "СЭ".

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" предложит московскому "Динамо" около 20 миллионов евро за трансфер нападающего Константина Тюкавина. В минувшем сезоне форвард провел за бело-голубых во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 голевых передач.

Согласно версии Tranfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего форварда составляет 17 миллионов евро, его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.

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