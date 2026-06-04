Пивоваров ответил на вопрос о возможном уходе Тюкавина в "Зенит"

- Никакого предложения не было. Планов продать Тюкавина у нас нет. Мы об этом постоянно говорили. У Кости долгосрочный контракт.
Он игрок "Динамо", хочет быть футболистом нашего клуба. Очень надеюсь, что будет выступать за "Динамо", - приводит слова Пивоварова "СЭ".
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" предложит московскому "Динамо" около 20 миллионов евро за трансфер нападающего Константина Тюкавина. В минувшем сезоне форвард провел за бело-голубых во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 голевых передач.
Согласно версии Tranfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего форварда составляет 17 миллионов евро, его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.