"ПСЖ" Сафонова подпишет итальянского вратаря - источник

"ПСЖ" близок к подписанию голкипера " Милана " Алессандро Лонгони.

Фото: УЕФА

Как сообщает L’Equipe, стороны находятся на завершающей стадии переговоров. По данным источника, 18-летний вратарь должен заключить с парижанами свой первый профессиональный контракт. На начальном этапе итальянец будет выступать за молодёжную команду клуба, но также получит возможность тренироваться с основным составом.



Напомним, за парижан выступает российский вратарь Матвей Сафонов.