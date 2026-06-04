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"ПСЖ" Сафонова подпишет итальянского вратаря - источник

"ПСЖ" близок к подписанию голкипера "Милана" Алессандро Лонгони.
Фото: УЕФА
Как сообщает L’Equipe, стороны находятся на завершающей стадии переговоров. По данным источника, 18-летний вратарь должен заключить с парижанами свой первый профессиональный контракт. На начальном этапе итальянец будет выступать за молодёжную команду клуба, но также получит возможность тренироваться с основным составом.

Напомним, за парижан выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

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