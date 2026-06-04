В "Реале Сосьедад" приняли решение по Захаряну - источник

Арсен Захарян может покинуть "Реал Сосьедад" в скором времени.

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Как сообщает AS, испанский клуб готов рассмотреть как продажу российского полузащитника, так и его аренду в другую команду.



По данным источника, руководство по-прежнему высоко оценивает потенциал футболиста, однако считает, что на данном этапе ему может пойти на пользу смена обстановки.



Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с лета 2023 года. В прошлом сезоне россиянин провёл 21 матч во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом действует до 2029 года.