Футболист "Реала" стал одной из главных целей "Манчестер Сити" - источник



Полузащитник " Реала " Федерико Вальверде привлёк внимание "Манчестер Сити".

Фото: УЕФА

Как пишет El Chiringuito, английский клуб рассматривает уругвайца в качестве одного из приоритетных вариантов усиления средней линии. По данным источника, "горожане" готовы предложить за футболиста около 90 миллионов евро. Отмечается, что ситуация вокруг будущего Вальверде остаётся неопределённой на фоне сообщений о конфликте с Орельеном Тчуамени.



В прошлом сезоне хавбек провёл 49 матчей во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и 13 ассистов на партнёров.

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Манчестер Сити