Экс-игрок ЦСКА: Челестини уже давно надо убирать

Бывший игрок ЦСКА Валентин Ковач высказался о главном тренере "армейцев" Фабио Челестини.
Валентин Ковач заявил, что Фабио Челестини был бы уволен из ЦСКА, если бы у клуба был кандидат на замену.

"ЦСКА полностью провалил весну. Если бы у руководства был кандидат на замену Челестини, то его бы давно уже уволили. Исходя из результатов, его давно уже надо убирать и ставить своего.
Я как-то предлагал кандидатуру Игнашевича. Я своего мнения не поменял", - сказал Ковач Legalbet.

Фабио Челестини является главным тренером московского ЦСКА с июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 37 матчей, одержала 21 победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 12 поражений во всех турнирах. Соглашение со швейцарским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.

