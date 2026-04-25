Футболист "Ахмата" высказался о предстоящем матче с "Зенитом"

- Был тяжелый матч с "Балтикой", времени на восстановление мало, но чувствуем себя хорошо. Это чемпионат России, здесь все интенсивно.
Понимаем, что с "Зенитом" предстоит тяжелая игра, но мы готовы, - приводит слова Цаке "Матч ТВ".
В 26 туре Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" сыграл вничью с калининградской "Балтикой" - 1:1.
В 27 туре чемпионата России команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", встреча состоится в воскресенье, 26 апреля, в 19:30 по московскому времени. По итогам 26 сыгранных туров грозненцы занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 набранными очками в своем активе.