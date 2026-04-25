Радимов: пора задать вопрос - это какой-то заговор против "Зенита"?

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов отреагировал на пенальти в ворота петербуржцев в 26-м туре РПЛ против "Локомотива" (0:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Я бы еще понял назначение этого пенальти, если бы в матче "Краснодара" и "Балтики", когда точно такая же борьба идет, точно такой же "чирк" мяча, даже более очевидно, но там даже не рассматривают. А здесь идут смотреть и ставят пенальти.

Когда-то надо сказать, что, ребят, может вы "Зенит" не любите, но хватит. Это ведь не первый случай — можно вспомнить и пенальти в матче со "Спартаком" на Барко, удаление Педро, которого не было. Возможно, пора задать вопрос — это какой-то заговор против "Зенита"?" - сказал Радимов.

В среду, 22 апреля, на стадионе "РЖД Арена" в Москве прошел матч 26-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом". Игра завершилась без забитых голов — 0:0.

В дополнительное время главный судья встречи Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых после попадания мяча в руку центрального защитника Игоря Дивеева. Однако форвард "железнодорожников" Николай Комличенко не смог переиграть голкипера Дениса Адамова и не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Источник: "РБ Спорт"

