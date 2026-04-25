В "Оренбурге" высказались о борьбе команды за выживание в РПЛ

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов высказался о борьбе за выживание в РПЛ.

По словам Ахметзянова, "Оренбург" хочет избежать стыков и остаться в РПЛ.- Нет эликсира, как выживать в этой борьбе. Футболисты "Оренбурга" максимально хотят остаться в РПЛ. Эта команда нужна городу. Мы играем за это. Посмотрим, что будет дальше.Сегодня, 25 апреля, "Оренбург" одержал выездную победу над "Ростовом" в матче 27 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Гедеон Гузина - форвард поразил ворота соперника во втором тайме.По итогам 27 сыгранных туров команда Ильдара Ахметзянова располагается на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками в своем активе.