Мамаев прошел стажировку и завершил обучение на тренера

Бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев поделился своими впечатлениями об учебе на тренера.
Фото: телеграм-канал Смолова
"Я уже закончил обучение. Я сейчас являюсь дипломированным тренером с категорией А Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В декабре закончили обучение, получили лицензию.

Сейчас будем ждать, по-моему, год-полтора, чтобы можно было поступать на категорию Pro. Тоже было задание со стажировкой в клубе. Я у Ролана Гусева в "Динамо" проходил. В целом отлично", - сказал Мамаев.

Павел Мамаев завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года. Будучи игроком он выступал на позиции полузащитника за такие клубы как: московские "Торпедо" и ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов". Последней командой в его игровой карьере стали подмосковные "Химки", за которые он сыграл один матч. Всего на счету Мамаева 406 игр на клубном уровне, а также 15 встреч за национальную сборную России.

В составе ЦСКА экс-хавбек становился чемпионом России, выигрывал три Кубка и два Суперкубка страны.

Источник: ТАСС

