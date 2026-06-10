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"Нельзя перебирать". Гусев - о планах после ухода из "Динамо"

Экс-тренер московского "Динамо" Ролан Гусев высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Динамо"
"Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать: "Сюда хочу, туда нет". Будет предложение — буду рассматривать. Главное — работать", - приводит слова Гусева "СЭ".

Ролан Гусев покинул московское "Динамо" 22 мая в связи с истечением срока контракта. Он возглавил команду в ноябре прошлого года после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина. Под его руководством бело-голубые финишировали на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона и дошли до финала Пути РПЛ Кубка России.

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