В руководстве "Локомотива" рассказали о финансовом состоянии клуба

- Еще раз хочу заявить — экономическое состояние "Локомотива" стабильное. У клуба нет кредитов и заимствований. В 2022 году вернули банковские долги, а в течение последних трех лет не набрали новых.
Это важно для того, чтобы клуб чувствовал себя уверенно. Да, возможно, клубу не хватает средств на все пожелания. Но кому сейчас денег достаточно? - приводит слова Нагорных "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" имеет задолженности и будет продавать лидеров в летнее трансферное окно, чтобы закрыть долги. Сообщалось, что клуб намерен продать футболистов на 40-50 миллионов евро.
По итогам сезона-2025/26 московский "Локомотив" завоевал бронзовые медали чемпионата России, набрав 53 очка в 30 встречах. Чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь лет стал петербургский "Зенит" - команда набрала 68 баллов в 30 матчах, серебряные медали завоевал "Краснодар" с 66 очками.
Обладателем Кубка России стал московский "Спартак" - в Суперфинале турнира красно-белые одержали победу над "Краснодаром" со счетом 1:1 (4:3 - пен.). "Локомотив" вылетел на стадии полуфинала нижней сетки, уступив самарским "Крыльям Советов".