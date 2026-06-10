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Карседо не включил Батракова в топ-5 лучших молодых футболистов

Главный тренер "Спартак" Хуан Карлос Карседо назвал пять лучших молодых игроков сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
На пятое место Карседо поместил полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, на четвертую строчку поставил вингера "армейцев" Кирилла Глебова, третье место досталось защитнику красно-синих Кириллу Данилову, а второе занял нападающий Педро, представляющий "Зенит". Лучшим игроком, по мнению главного тренера "Спартака", стал Игорь Дмитриев, выступающий за красно-белых.

Таким образом в список не попал хавбек "Локомотива" Алексей Батраков, ставший с 13 забитыми мячами и 9 ассистами одним из самых результативных игроков минувшего сезона РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

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