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"Будет легче, чем в "Зените". Осинькин - о возможном уходе Коваленко

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался о возможном трансфере полузащитника команды Александра Коваленко в топ-клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Будет легче, чем в "Зените" с Венделом.

Хотел бы, чтобы он и "Сочи" помогал. И считаю, Коваленко полезно было бы еще один сезон провести от начала до конца. Он по-прежнему формируется. Путь через ошибки ему еще предстоит — вопрос, в каком клубе", - сказал Осинькин.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что интерес к 23-летнему полузащитнику "Сочи" проявляют московский "Локомотив" и "Краснодар".

Коваленко перешел в "Зенит" летом 2023 года и провел в клубе один сезон. За сине-бело-голубых футболист отыграл 380 минут в 14 матчах и отметился одной голевой передачей.

Источник: Sport24

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